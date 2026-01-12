Belote Dun-le-Palestel
Belote Dun-le-Palestel samedi 31 janvier 2026.
Belote
salle apollo Dun-le-Palestel Creuse
Concours de belote organisé par le Basket Club Dunois à la Salle Apollo à partir de 19h. Buvette et restauration sur place. Inscriptions 16€/équipe
Rens 06 42 39 22 10 .
