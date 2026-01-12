Belote Dun-le-Palestel

Belote

Concours de belote organisé par le Basket Club Dunois à la Salle Apollo à partir de 19h. Buvette et restauration sur place. Inscriptions 16€/équipe

Rens 06 42 39 22 10 .

salle apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 39 22 10

