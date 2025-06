Belote en plein air Le Plessis Yzeure 29 juillet 2025 18:00

Allier

Belote en plein air Le Plessis Jardins à la Prévert Yzeure Allier

Début : Mardi 2025-07-29 18:00:00

fin : 2025-07-29 21:00:00

2025-07-29

Pour tout public qui sait jouer. Organisée par l’Essentiel, centre social d’Yzeure.

Le Plessis Jardins à la Prévert

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 57

English :

For anyone who knows how to play. Organized by l’Essentiel, Yzeure social center.

German :

Für jedes Publikum, das spielen kann. Organisiert von l’Essentiel, dem Sozialzentrum von Yzeure.

Italiano :

Per tutti coloro che sanno giocare. Organizzato da l’Essentiel, centro sociale di Yzeure.

Espanol :

Para todos los que saben jugar. Organizado por l’Essentiel, centro social de Yzeure.

