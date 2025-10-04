Belote et autres jeux en folie Bibliothèque De Sainte Feyre Sainte-Feyre

Belote et autres jeux en folie Bibliothèque De Sainte Feyre Sainte-Feyre samedi 4 octobre 2025.

Belote et autres jeux en folie Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque De Sainte Feyre Creuse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Venez jouer en famille ou entre amis, des jeux seront mis à votre disposition, vous pouvez également apporter vos jeux préférés ! Une petite collation vous sera proposée gratuitement.

Bibliothèque De Sainte Feyre Le Bourg 23000 Sainte-Feyre Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555800017 https://bm-grandgueret.fr

Venez jouer en famille ou entre amis, des jeux seront mis à votre disposition, vous pouvez également apporter vos jeux préférés ! Une petite collation vous sera proposée gratuitement.

BMI