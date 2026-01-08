Belote et goûter Salle du presbytère Lasseube
Belote et goûter Salle du presbytère Lasseube mardi 20 janvier 2026.
Salle du presbytère 18 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-01-20
2026-01-20
Le club Seconde Jeunesse organise un concours de belote avec goûter. .
Salle du presbytère 18 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 76 21 christian.cablau@orange.fr
