Belote Liac
Belote Liac samedi 15 novembre 2025.
Belote
LIAC Liac Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Concours de belote de l’Amicale Liac, ouvert à tous.
La saison des concours de belotes débute avec 4 dates prévues pour la saison.
Nombreux lots à gagner.
Crêpes et buvette sur place.
LIAC Liac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 21 60 amicaleliacoise@gmail.com
English :
Amicale Liac belote competition, open to all.
The belote season gets underway with 4 dates planned for the season.
Lots of prizes to be won.
Crepes and refreshments available.
German :
Belote-Wettbewerb der Amicale Liac, offen für alle.
Die Saison der Belotterie-Wettbewerbe beginnt mit 4 geplanten Terminen für die Saison.
Zahlreiche Preise zu gewinnen.
Crêpes und Erfrischungsgetränke vor Ort.
Italiano :
Concorso Belote organizzato dall’Amicale Liac, aperto a tutti.
Al via la stagione dei concorsi di belote con 4 appuntamenti previsti per la stagione.
Tanti i premi in palio.
Crêpes e rinfreschi a disposizione.
Espanol :
Concurso de belote organizado por la Amicale Liac, abierto a todos.
La temporada de concursos de belote se pone en marcha con 4 fechas previstas para la temporada.
Muchos premios en juego.
Crepes y refrescos disponibles.
