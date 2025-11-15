Belote

LIAC Liac Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Concours de belote de l’Amicale Liac, ouvert à tous.

La saison des concours de belotes débute avec 4 dates prévues pour la saison.

Nombreux lots à gagner.

Crêpes et buvette sur place.

.

LIAC Liac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 21 60 amicaleliacoise@gmail.com

English :

Amicale Liac belote competition, open to all.

The belote season gets underway with 4 dates planned for the season.

Lots of prizes to be won.

Crepes and refreshments available.

German :

Belote-Wettbewerb der Amicale Liac, offen für alle.

Die Saison der Belotterie-Wettbewerbe beginnt mit 4 geplanten Terminen für die Saison.

Zahlreiche Preise zu gewinnen.

Crêpes und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

Concorso Belote organizzato dall’Amicale Liac, aperto a tutti.

Al via la stagione dei concorsi di belote con 4 appuntamenti previsti per la stagione.

Tanti i premi in palio.

Crêpes e rinfreschi a disposizione.

Espanol :

Concurso de belote organizado por la Amicale Liac, abierto a todos.

La temporada de concursos de belote se pone en marcha con 4 fechas previstas para la temporada.

Muchos premios en juego.

Crepes y refrescos disponibles.

L’événement Belote Liac a été mis à jour le 2025-11-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65