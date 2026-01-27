Belote

Salle des ainés MARCIAC Marciac Gers

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Chers amateurs de cartes et passionnés de compétition, préparez-vous pour une soirée placée sous le signe de la stratégie et de la convivialité !

Que vous soyez un joueur expérimenté cherchant à prouver sa maîtrise ou un novice souhaitant découvrir les subtilités de ce jeu, cette soirée est faite pour vous !

C’est l’occasion de partager des moments de plaisir et de camaraderie avec d’autres passionnés de belote. Des rafraîchissements seront disponibles tout au long de l’événement.

Que le meilleur binôme gagne et que la belote soit avec vous !

Organisé par l’association des parents d’élèves des écoles de Marciac.

.

Salle des ainés MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 16 34 87 88 apeem32230@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Card lovers and competition enthusiasts, get ready for an evening of strategy and conviviality!

Whether you’re an experienced player looking to prove your mastery, or a novice wishing to discover the subtleties of this game, this is the evening for you!

It’s an opportunity to share moments of fun and camaraderie with other belote enthusiasts. Refreshments will be available throughout the event.

May the best pair win, and may belote be with you!

Organized by the parents’ association of Marciac schools.

L’événement Belote Marciac a été mis à jour le 2026-01-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65