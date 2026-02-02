Belote

Molières Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

À la Salle des fêtes de Molières, venez partager un moment de détente et de bonne humeur autour d’une belote conviviale et festive. Dans une ambiance chaleureuse, entre cartes, rires et esprit de convivialité, la soirée promet de beaux échanges et un vrai plaisir de se retrouver. .

Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 11 04 68

