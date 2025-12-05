Belote Nicey-sur-Aire
Belote Nicey-sur-Aire vendredi 5 décembre 2025.
Belote
Nicey-sur-Aire Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
L’association La Nicéenne organise son concours de belote en individuel à la salle de convivialité de la mairie
Renseignements au 06-89-88-36-50Tout public
.
Nicey-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 89 88 36 50
English :
The association La Nicéenne organizes its individual belote competition at the town hall’s salle de convivialité
Information on 06-89-88-36-50
