Salle polyvalente Orthevielle Landes

Concours de BELOTE en 5 parties

Inscriptions à partir de 14 h

Nombreux lots Toutes les équipes sont récompensées

Buvette et Crêpes .

Salle polyvalente Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 65 74 60 solangelataillade@gmail.com

L’événement Belote Orthevielle a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans