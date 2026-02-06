Belote Orthevielle

Belote

Belote Orthevielle dimanche 22 février 2026.

Belote

Salle polyvalente Orthevielle Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22

Date(s) :
2026-02-22

Concours de BELOTE en 5 parties
Inscriptions à partir de 14 h
Nombreux lots Toutes les équipes sont récompensées
Buvette et Crêpes   .

Salle polyvalente Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 65 74 60  solangelataillade@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Belote

L’événement Belote Orthevielle a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans