Belote Orthevielle
Belote Orthevielle dimanche 22 février 2026.
Belote
Salle polyvalente Orthevielle Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Concours de BELOTE en 5 parties
Inscriptions à partir de 14 h
Nombreux lots Toutes les équipes sont récompensées
Buvette et Crêpes .
Salle polyvalente Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 65 74 60 solangelataillade@gmail.com
English : Belote
L’événement Belote Orthevielle a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans