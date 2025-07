Belote Saint-Étienne-d’Orthe

Belote Saint-Étienne-d’Orthe vendredi 11 juillet 2025.

Belote

Saint-Étienne-d’Orthe Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Venez faire une belote à Saint-Etienne-d’Orthe, organisé par l’association « Les amitiés stéphanoises », le vendredi 11 juillet à 14h30. Inscriptions à partir de 13h30, 5 parties de 12 donnes, engagements 16€ par équipe.

Saint-Étienne-d’Orthe 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 14 59

English :

Come and play belote in Saint-Etienne-d’Orthe, organized by the « Les amitiés stéphanoises » association, on Friday July 11 at 2.30pm. Registration from 1.30pm, 5 games of 12 deals, entry fee 16? per team.

German : Belote

Kommen Sie zum Belote-Spiel in Saint-Etienne-d’Orthe, organisiert vom Verein « Les amitiés stéphanoises », am Freitag, den 11. Juli um 14:30 Uhr. Einschreibungen ab 13:30 Uhr, 5 Partien zu je 12 Blättern, Verpflichtungen 16? pro Team.

Italiano :

Venite a giocare una partita di belote a Saint-Etienne-d’Orthe, organizzata dall’associazione « Les amitiés stéphanoises », venerdì 11 luglio alle 14.30. Iscrizioni a partire dalle ore 13.30, 5 partite da 12 partite, quota d’iscrizione di 16 euro a squadra.

Espanol : Belote

Ven a jugar una partida de belote en Saint-Etienne-d’Orthe, organizada por la asociación « Les amitiés stéphanoises », el viernes 11 de julio a las 14.30 h. Inscripciones a partir de las 13.30 h, 5 partidas de 12 repartos, cuota de inscripción 16? por equipo.

L’événement Belote Saint-Étienne-d’Orthe a été mis à jour le 2025-07-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans