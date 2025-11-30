Belote Brasserie Lorraine Saint-Mihiel
Belote Brasserie Lorraine Saint-Mihiel dimanche 30 novembre 2025.
Brasserie Lorraine 1 Place du Saulcy Saint-Mihiel Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Belote à la brasserie Lorraine le 30 novembre 2025.
Réservation au 06 36 69 74 46
Début des jeux à 14h00Tout public
Brasserie Lorraine 1 Place du Saulcy Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 36 69 74 46
English :
Belote at the Brasserie Lorraine on November 30, 2025.
Reservations: 06 36 69 74 46
Games start at 2pm
German :
Belote in der Brasserie Lorraine am 30. November 2025.
Reservierung unter: 06 36 69 74 46
Beginn der Spiele um 14.00 Uhr
Italiano :
Belote alla Brasserie Lorraine il 30 novembre 2025.
Per prenotazioni: 06 36 69 74 46
I giochi iniziano alle 14:00
Espanol :
Belote en la Brasserie Lorraine el 30 de noviembre de 2025.
Para reservas: 06 36 69 74 46
Inicio de los partidos a las 14.00 horas
L’événement Belote Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-11-08 par OT COEUR DE LORRAINE