Belote

Vézins-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-04-02 2026-05-07 2026-06-04 2026-07-02 2026-08-06 2026-09-03 2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03

14h Résidence des Deux Ponts. Chaque 1er jeudi du mois. Entrée libre et gratuite, collation offerte. Renseignements au Point Info Séniors du Lévézou au 05 65 58 15 25.

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Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie

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English :

2pm Résidence des Deux Ponts. Every 1st Thursday of the month. Free admission, snack provided. Information from the Lévézou Seniors Info Point on 05 65 58 15 25.

L’événement Belote Vézins-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)