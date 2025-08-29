Bélozidé Salle Nuit de Noces Lannilis
Bélozidé Salle Nuit de Noces Lannilis samedi 7 février 2026.
Bélozidé
Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Bélozidé, c’est une Ode à l’Amour, un voyage immuable au cœur des émotions et des sens, un savant mélange entre le clair et l’obscur. Comme le calme & la tempête, comme la pluie & le beau temps…
Dans ce voyage l’accordéon souffle ses accords à la guitare… Le piano et le davùl soulignent les murmures du glockenspiel. Tous propagent leurs rythmes envoûtants et leurs entêtantes ritournelles pleines de mystères… .
Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bélozidé Lannilis a été mis à jour le 2025-08-29 par OT PAYS DES ABERS