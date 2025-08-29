Bélozidé Salle Nuit de Noces Lannilis

Bélozidé Salle Nuit de Noces Lannilis samedi 7 février 2026.

Bélozidé

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Bélozidé, c’est une Ode à l’Amour, un voyage immuable au cœur des émotions et des sens, un savant mélange entre le clair et l’obscur. Comme le calme & la tempête, comme la pluie & le beau temps…

Dans ce voyage l’accordéon souffle ses accords à la guitare… Le piano et le davùl soulignent les murmures du glockenspiel. Tous propagent leurs rythmes envoûtants et leurs entêtantes ritournelles pleines de mystères… .

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne

