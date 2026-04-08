Beltaine Verrières
Beltaine Verrières samedi 2 mai 2026.
Verrières
Beltaine
Ferme de la Binette Verrières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Au programme de cette journée 15h 19h Bourse aux plantes16h et 18h Visite de la ferme10h Spectacle de la troupe des Ch’lac21h30 Projection du film La Belle Verte
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Ferme de la Binette Verrières 08390 Ardennes Grand Est +33 6 66 91 09 51 orga.bronca@gmail.com
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English :
The day’s program includes:3pm 7pm: Plant sale4pm and 6pm: Tour of the farm10am: Show by the Ch’lac troupe9.30pm: Screening of the film La Belle Verte
L’événement Beltaine Verrières a été mis à jour le 2026-04-07 par Ardennes Tourisme
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