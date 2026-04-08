Verrières

Beltaine

Ferme de la Binette Verrières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Au programme de cette journée 15h 19h Bourse aux plantes16h et 18h Visite de la ferme10h Spectacle de la troupe des Ch’lac21h30 Projection du film La Belle Verte

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Ferme de la Binette Verrières 08390 Ardennes Grand Est +33 6 66 91 09 51 orga.bronca@gmail.com

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English :

The day’s program includes:3pm 7pm: Plant sale4pm and 6pm: Tour of the farm10am: Show by the Ch’lac troupe9.30pm: Screening of the film La Belle Verte

L’événement Beltaine Verrières a été mis à jour le 2026-04-07 par Ardennes Tourisme