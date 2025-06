Beltxu Saint-Just-Ibarre Pyrénées-Atlantiques

Situé entre les provinces de Basse-Navarre et de Soule, le massif secret des Arbailles offre de nombreux atouts pour les randonneurs curieux. Situé dans la partie nord du massif, le pic de Beltxu, outre son beau panorama, propose un itinéraire ambitieux et varié.

English : Beltxu

Situated between the provinces of Lower Navarre and Soule, the secret massif of Arbailles offers many advantages to the curious hiker. Located in the northern part of the massif, the Beltxu peak, in addition to its beautiful panorama, offers an ambitious and varied route.

Deutsch : Beltxu

Das zwischen den Provinzen Basse-Navarre und Soule gelegene geheime Arbailles-Massiv bietet neugierigen Wanderern viele Vorteile. Der im nördlichen Teil des Massivs gelegene Pico de Beltxu bietet nicht nur ein schönes Panorama, sondern auch eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Route.

Italiano :

Situato tra le province di Bassa Navarra e Soule, il massiccio segreto di Arbailles offre molti vantaggi agli escursionisti curiosi. Nella parte settentrionale del massiccio, la cima Beltxu, oltre al suo splendido panorama, offre un percorso ambizioso e vario.

Español : Beltxu

Situado entre la provincia de Baja Navarra y Zuberoa, el macizo de Arbaila ofrece un amplio abanico de posibilidades para los amantes del senderismo. Situada al norte del macizo, la ruta que le llevará hasta la cima del monte Beltxu es exigente y ambiciosa, pero ofrece unas vistas inmejorables.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine