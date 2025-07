Bélus en fêtes Bélus

Bélus en fêtes du 8 juillet au 31 août. Venez profiter de nombreuses animations. Au programme course pédestre, repas moules frites et anguillade, bals, course landaise,spectacle de cirque,kart à pédales, foot, feu d’artifice…

Vendredi

– 19h Marche de 5.4 km et course enfant

– 20h Arrivée du char des mayés et du CJB, remise des clés.

– 20h30 Repas Moule Frite

– 23h: Podium avec TNT

Samedi

– 14h Concours de pétanque communal

– 20h Anguillade animée par los Bombanceros (sur réservation)

– 22h30 Podium avec TNT

Dimanche

– 11h Messe en musique animée par la Clique et Harmonie d’Aspremont

– 12h Apéritif en musique

– 17h Course landaise

– 20h Repas assiette combinée

– 23h Soirée Bodega

Lundi

– 9h Ball-trap

– 15h45 Magie avec Charles le magicien

– 16h30 Animation kart à pédales + tournoi de foot

– 20h Food Truck « La Cantoche ». + « Peyta’crêp »

-21h30: Bal avec l’orchestre Edantza Taldea

– 23h Feu d’artifices

– 00h Soirée Bodega .

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 38 93 comitedesfetes.belus@hotmail.com

English : Bélus en fêtes

Bélus en fêtes from July 8 to August 31. Come and enjoy a wide range of activities. On the program: pedestrian race, mussels and French fries meal, dances, Landaise race, circus show, pedal go-kart, soccer, fireworks…

German : Bélus en fêtes

Bélus en fêtes vom 8. Juli bis zum 31. August. Genießen Sie die zahlreichen Animationen. Auf dem Programm stehen: Fußmarsch, Moules Frites und Anguillade, Bälle, Landaise-Rennen, Zirkusvorstellungen, Tretkarts, Fußball, Feuerwerk…

Italiano :

Bélus en fêtes dall’8 luglio al 31 agosto. Venite a godervi un’ampia gamma di attività. In programma: corsa pedonale, pasto a base di cozze e patatine, balli, gara di Landaise, spettacolo circense, go-kart a pedali, calcio, fuochi d’artificio…

Espanol : Bélus en fêtes

Bélus en fêtes del 8 de julio al 31 de agosto. Venga y disfrute de un amplio abanico de actividades. En el programa: carrera pedestre, comida de mejillones y patatas fritas, bailes, carrera landesa, espectáculo circense, karting a pedales, fútbol, fuegos artificiales…

