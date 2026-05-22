BEMY AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Toulouse

BEMY

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez l’énergie polonaise avec BeMy !

Ce duo franco-polonais, composé d’un guitariste et d’un batteur, propose un style Pop et Indie rock. Ils jouent des chansons polonaises en français. .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie apolina.toulouse@gmail.com

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English :

Discover Polish energy with BeMy!

L’événement BEMY Toulouse a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE