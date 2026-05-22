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BEMY AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

BEMY AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse samedi 30 mai 2026.

Lieu : AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES

Adresse : 12 Place Saint-Pierre

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Toulouse

BEMY

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

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Ce duo franco-polonais, composé d’un guitariste et d’un batteur, propose un style Pop et Indie rock. Ils jouent des chansons polonaises en français.   .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie   apolina.toulouse@gmail.com

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L’événement BEMY Toulouse a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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