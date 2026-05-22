BEMY AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse
BEMY AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse samedi 30 mai 2026.
Toulouse
BEMY
AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Découvrez l’énergie polonaise avec BeMy !
Ce duo franco-polonais, composé d’un guitariste et d’un batteur, propose un style Pop et Indie rock. Ils jouent des chansons polonaises en français. .
AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie apolina.toulouse@gmail.com
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English :
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L’événement BEMY Toulouse a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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