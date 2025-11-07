Ben dans Il a beaucoup pleuvu La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
Ben dans Il a beaucoup pleuvu La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence vendredi 7 novembre 2025.
Ben dans Il a beaucoup pleuvu
Vendredi 7 novembre 2025 de 21h à 22h30.
Samedi 8 novembre 2025 de 21h à 22h30. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 17 – 17 – 22 EUR
Début : 2025-11-07 21:00:00
fin : 2025-11-08 22:30:00
2025-11-07 2025-11-08
Théâtre, télé, radio, cinéma, Ben est un véritable touche à tout, inclassable, qui cultive un style très sobre, pour mieux surprendre son public. Savoureux !
C’est toujours compliqué de résumer un spectacle. Disons qu’un jour j’ai rencontré une fille. Elle m’a invité à dîner. J’ai vachement hésité… Et puis… finalement on a acheté un monospace. .
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com
English :
Theater, TV, radio, cinema, Ben is a true jack-of-all-trades, unclassifiable, who cultivates a very sober style, the better to surprise his audience. Tasty!
German :
Theater, Fernsehen, Radio, Kino Ben ist ein echter Tausendsassa, der nicht einzuordnen ist und einen sehr nüchternen Stil pflegt, um sein Publikum umso mehr zu überraschen. Schmackhaft!
Italiano :
Teatro, tv, radio, cinema, Ben è un vero e proprio fuoriclasse, inclassificabile, che coltiva uno stile molto sobrio, per meglio sorprendere il suo pubblico. Gustoso!
Espanol :
Teatro, TV, radio, cine, Ben es un verdadero multitalento, inclasificable, que cultiva un estilo muy sobrio, para sorprender mejor a su público. ¡Sabroso!
