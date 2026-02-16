BEN dans philosophe amateur Comédie Le Mans Le Mans

BEN dans philosophe amateur Comédie Le Mans Le Mans samedi 18 avril 2026.

BEN dans philosophe amateur

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18 22:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Prochainement à Comédie Le Mans…
  .

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire   comedielemans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Coming soon to Comédie Le Mans…

L’événement BEN dans philosophe amateur Le Mans a été mis à jour le 2026-02-16 par CDT72