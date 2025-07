Ben Duke Juliet et Roméo Ballet Preljocaj Aix-en-Provence

Mercredi 15 octobre 2025 de 20h à 21h15.

Jeudi 16 octobre 2025 de 20h à 21h15. Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Début : 2025-10-15 20:00:00

fin : 2025-10-15 21:15:00

Date(s) :

2025-10-15 2025-10-16

Et si Roméo et Juliette avaient survécu à leur passion ? Ben Duke les propulse en pleine crise de la quarantaine, confrontés à la routine du quotidien. Entre grâce et comédie, sa danse-théâtre caustique déconstruit le mythe sans le briser.

Peut-on survivre à l’amour absolu ? Ben Duke, maître de la danse-théâtre anglophone, revisite l’histoire de Roméo et Juliette en leur offrant… une crise de la quarantaine ! Oubliez les serments enflammés ici, les célèbres amants de Verone vivent à Paris et tentent de raviver une passion écrasée par leur propre mythe. Entre disputes triviales et souvenirs glorieux, ils vacillent de la grâce à l’absurdité, et nous voici embarqués avec eux entre le sublime et le comique. Loin de démonter la légende, Duke en expose les illusions et interroge nos fantasmes romantiques. Sans emphase ni esbroufe, sa chorégraphie habite la routine pour en révéler l’intensité insoupçonnée. Un spectacle où l’amour se danse, se débat et se réinvente. .

Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

English :

What if Romeo and Juliet had survived their passion? Ben Duke propels them into the midst of a mid-life crisis, confronted by the routine of everyday life. Between grace and comedy, his caustic dance-theater deconstructs the myth without shattering it.

German :

Was wäre, wenn Romeo und Julia ihre Leidenschaft überlebt hätten? Ben Duke katapultiert sie mitten in die Midlife-Crisis, wo sie mit der Routine des Alltags konfrontiert werden. Zwischen Anmut und Komik dekonstruiert sein ätzendes Tanztheater den Mythos, ohne ihn zu brechen.

Italiano :

E se Romeo e Giulietta fossero sopravvissuti alla loro passione? Ben Duke li proietta nel bel mezzo di una crisi di mezza età, confrontati con la routine della vita quotidiana. Tra grazia e comicità, il suo caustico teatro-danza decostruisce il mito senza infrangerlo.

Espanol :

¿Y si Romeo y Julieta hubieran sobrevivido a su pasión? Ben Duke los impulsa en plena crisis de los cuarenta, enfrentados a la rutina de la vida cotidiana. Entre la gracia y la comedia, su cáustica danza-teatro deconstruye el mito sin hacerlo añicos.

