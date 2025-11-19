BEN EN RODAGE – COMEDIE D’AMIENS Amiens

BEN EN RODAGE Début : 2026-01-09 à 19:15. Tarif : – euros.

Un spectacle, c’est avant tout un visuel, un pitch et des mentions légales.Mais pas que… C’est aussi un artiste, des techniciens, un metteur en scène, des mails de la prod, des spectateurs, des rires, des émotions, des sonneries de téléphone cheloues, de l’impro, de la TVA sur billetterie, bref c’est MAGIQUE.Alors viens voir mon nouveau bébé spectacle, et sois gentil avec lui, il est nouveau dans ce monde.

COMEDIE D’AMIENS 55 RUE DE SULLY 80000 Amiens 80