BEN H dans Le mec en rose La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

BEN H dans Le mec en rose

Mercredi 5 novembre 2025 de 20h30 à 22h.

Jeudi 6 novembre 2025 de 20h30 à 22h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Début : 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-11-06 22:00:00

2025-11-05 2025-11-06

Fini le développement personnel et les comparaisons sur les réseaux sociaux… La meilleure version de vous-même se trouve sans doute dans le loser que vous êtes !

“Arrêtez de broyer du NOIR… Voyez La vie en ROSE !



Alors venez glorifier vos défauts, vos échecs, la loose avec un grand L et soyez fier d’être cabossé malchanceux ou profondément médiocre dans un stand-up qui prouve que le bonheur se cache parfois dans la m*rde !”



Un premier spectacle Le Monde des grands salué par la critique, un talent d’auteur indéniable après des années passées sur Europe 1 aux côtés d’Anne Roumanoff, en co-écriture avec Jarry des spectacle Titre et Bonhomme ou encore de Marianne James sur son spectacle Tout est dans la voix , BenH est de retour sur scène au travers de son alter-égo haut en couleurs Le Mec en Rose. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

English :

Gone are the days of personal development and social networking comparisons? The best version of yourself is probably the loser that you are!

German :

Schluss mit der persönlichen Entwicklung und den Vergleichen in sozialen Netzwerken? Die beste Version von dir selbst ist wahrscheinlich der Verlierer, der du bist!

Italiano :

Sono finiti i tempi dello sviluppo personale e dei confronti sui social network? La migliore versione di voi stessi è senza dubbio il perdente che siete!

Espanol :

Atrás quedaron los tiempos del desarrollo personal y las comparaciones en las redes sociales? La mejor versión de ti mismo es, sin duda, ¡el perdedor que eres!

L’événement BEN H dans Le mec en rose Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence