BEN H LE MEC EN ROSE Le Mans

BEN H LE MEC EN ROSE

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 21:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

“Arrêtez de broyer du NOIR… Voyez La vie en ROSE !

Fini le développement personnel et les comparaisons sur les réseaux sociaux… La meilleure version de vous-même se trouve sans doute dans le loser que vous êtes !

Alors venez glorifier vos défauts, vos échecs, la loose avec un grand L et soyez fier d’être cabossé malchanceux ou profondément médiocre dans un stand-up qui prouve que le bonheur se cache parfois dans la m*rde !”

Un premier spectacle Le Monde des grands salué par la critique, un talent d’auteur indéniable après des années passées sur Europe 1 aux côtés d’Anne Roumanoff, en co-écriture avec Jarry des spectacle Titre et Bonhomme ou encore de Marianne James sur son spectacle Tout est dans la voix , BenH est de retour sur scène au travers de son alter-égo haut en couleurs Le Mec en Rose. .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

