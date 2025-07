BEN HERBERT LARUE + ALEE & MOURAD MUSSET Langogne

BEN HERBERT LARUE + ALEE & MOURAD MUSSET Langogne samedi 15 novembre 2025.

BEN HERBERT LARUE + ALEE & MOURAD MUSSET

Langogne Lozère

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Ben Herbert Larue est un chanteur poète qui ne laisse pas indifférent.

Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante pour tenir l’humain dans le creux de sa main. Digne héritier de Brel ou de Leprest, il fait vibrer la corde sensible. Le trio de Ben Herbert Larue revient pour fêter comme il se doit leurs 10 années d’existence. Une tournée unique, éphémère, un concert inédit, dans lequel ils retraverseront des chansons choisies de leur discographie, mais avec un nouveau regard, des nouveaux arrangements, un coup de peinture fraîche et joyeuse !

Un album photos bien vivant de chansons souvenirs, dans lequel ils laisseront beaucoup de place pour écrire la suite…

Alee & Mourad se connaissent depuis de longues années suite à de nombreuses collaborations, que ce soit pour des premières parties de La Rue Ketanou et des concerts du Collectif 13 dont font partie nos deux amis “poètes du bitume”.

Cette fois, ils ont décidé de monter ce projet ensemble pour un concert mêlant humour, combats pacifiques, amour et mélancolie teintée d’espoir, entre phrasé hip-hop et chanson française, entre machines et guitares… sur un panorama de chansons revisitées du répertoire d’Alee, du Collectif 13, de La Rue Ketanou et quelques inédits. Entre révolte et tendresse, ils ne choisissent pas ! Mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu quand on n’a que l’amour ! .

Langogne 48300 Lozère Occitanie festivallier48@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BEN HERBERT LARUE + ALEE & MOURAD MUSSET Langogne a été mis à jour le 2025-07-25 par Conseil Départemental