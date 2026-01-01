Ben Herbert Larue Aÿ-Champagne

Ben Herbert Larue

Ben Herbert Larue

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09 22:00:00

2026-01-09

Tout public

Ben Herbert Larue est un chanteur poète qui ne laisse pas indifférent. Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante pour tenir l’humain dans le creux de sa main. Digne héritier de Brel ou de Leprest, il fait vibrer la corde sensible. Après une belle et longue tournée avec l’album “Souffles” et un album symphonique magnifique, toujours disponible, le trio de Ben Herbert Larue revient pour fêter comme il se doit ses 10 années d’existence. .

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

