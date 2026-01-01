Ben Herbert Larue Aÿ-Champagne
Ben Herbert Larue Aÿ-Champagne vendredi 9 janvier 2026.
Ben Herbert Larue
MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 20:30:00
fin : 2026-01-09 22:00:00
Date(s) :
2026-01-09
Tout public
Ben Herbert Larue est un chanteur poète qui ne laisse pas indifférent. Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante pour tenir l’humain dans le creux de sa main. Digne héritier de Brel ou de Leprest, il fait vibrer la corde sensible. Après une belle et longue tournée avec l’album “Souffles” et un album symphonique magnifique, toujours disponible, le trio de Ben Herbert Larue revient pour fêter comme il se doit ses 10 années d’existence. .
MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ben Herbert Larue
L’événement Ben Herbert Larue Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2025-12-29 par ADT de la Marne