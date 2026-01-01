Ben Il a beaucoup pleuvu

Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

C’est mon troisième spectacle. Depuis le premier, il y a eu quelques changements Plus de bougies sur le gâteau, moins de cheveux sur la tête.

Et je partage ma vie avec une bande de petits colocataires surexcités qui pillent mon frigo, transforment mon canapé en trampoline, et maltraitent la langue française… mais qui arrivent quand même à me faire rire plus que n’importe quel humoriste.

Enfin… sauf moi, évidemment.

Bonne journée à vous.Tout public

.

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

This is my third show. Since the first, there have been a few changes: More candles on the cake, less hair on my head.

And I share my life with a bunch of overexcited roommates who raid my fridge, turn my sofa into a trampoline, and abuse the French language? but who still manage to make me laugh more than any comedian.

Well? except me, of course.

Good day to you all.

