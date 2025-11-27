BEN L’ONCLE SOUL – 6MIC Aix En Provence

BEN L’ONCLE SOUL Début : 2025-11-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 6MIC PRÉSENTE : BEN L’ONCLE SOULAprès avoir fait ses armes sur la scène soul et jazz, l’auteur-compositeur-interprète Ben l’Oncle Soul revient avec un son nouveau et évolué pour son septième album. La carrière musicale de Ben a commencé après l’obtention de son diplôme de l’École des beaux-arts de sa ville natale, Tours, en Indre-et-Loire, en France. Il rejoint ensuite la chorale Fitiavana Gospel Choir en 2004, Cela lui permettra de se faire repérer et signera avec le label Motown Records pour l’enregistrement de son premier album en solo. Après la sortie réussie fulgurante de son premier EP de six titres, Soul Wash : Lesson 1′ (2009), suivi de son premier album éponyme, Ben l’Oncle Soul (2010), qui s’est classé à la cinquième place du palmarès français, Ben a reçu de nombreuses nominations et récompenses, dont celle de meilleur interprète masculin de l’année aux Globes de Cristal et celle de Live Breakthrough aux Victoires de la Musique, ainsi que le disque d’or pour son album éponyme. Concernant ces titres phares, on retrouve en haut du classement le titre Soulman encore diffusé et écouté 15 ans après sa sortie, dépassant les 30 millions d’écoutes sur Spotify. Après le succès de son premier album, Ben l’Oncle Soul a continué à évoluer artistiquement. Son album Under My Skin (2016), une réinterprétation jazzy des chansons de Frank Sinatra, a marqué un tournant dans sa carrière. Ce projet a montré son talent pour naviguer entre différents styles et époques, tout en explorant des registres musicaux plus jazz et crooner, prouvant ainsi sa polyvalence.Ouverture des portes : 18h30

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13