Ben l’oncle soul / Lauva Noyon

Ben l’oncle soul / Lauva Noyon jeudi 6 novembre 2025.

Ben l’oncle soul / Lauva

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 30 – 30 – 35

30

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Musique | Tout public | Ben l’Oncle soul

Il y a quinze ans, Ben L’oncle Soul faisait une entrée remarquée avec un premier album empreint de soul. Depuis, sa voix unique a envoûté les scènes du monde entier, naviguant entre Soul, R&B, Hip-Hop et Reggae. Entouré de grands noms comme Gregory Porter, IAM ou Keziah Jones, il multiplie les collaborations marquantes. Avec Sad Generation, conçu avec un tandem de producteurs, Ben ouvre un nouveau chapitre vibrant et assumé, porté par la maturité d’un artiste libre et pleinement inspiré.

Lauva | 1ère partie

Bassiste de formation et de tournée, Lauva révèle une nouvelle facette de sa créativité avec un répertoire francophone. Fidèle à sa basse aux arpèges envoûtants, elle exprime ses questionnements d’une voix délicate et assurée. 30 .

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ben l’oncle soul / Lauva Noyon a été mis à jour le 2025-09-02 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Noyonnais