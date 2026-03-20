Ben l’oncle Soul Soul Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Ben l’oncle Soul Soul

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Une voix, une vibe, une fraîcheur enivrante. Dans le poste, à l’écran, sur scène un peu partout, Ben le soulman prêche la bonne parole et trace son chemin le long d’une décennie fructueuse un live au Zénith de Paris, un album avec les Californiens de Monophonics, une relecture personnelle de Sinatra, jusqu’à ce Addicted To You qui en 2020 révèle un nouveau Ben, devenu père et bien décidé à prendre la main sur tous les aspects de sa production artistique.

Programme:

[https://festival-jazzellerault.fr/#artistes2026](https://festival-jazzellerault.fr/#artistes2026) .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Ben l’oncle Soul Soul

L’événement Ben l’oncle Soul Soul Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne