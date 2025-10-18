BEN L’ONCLE SOUL Théâtre Raymond Devos Tourcoing

BEN L’ONCLE SOUL Samedi 18 octobre, 20h30 Théâtre Raymond Devos Nord

Début : 2025-10-18T20:30:00 – 2025-10-18T21:30:00

Samedi 18 octobre 2025 – Tourcoing Jazz Festival

Révélé en 2010 avec sa soul vintage et son charisme contagieux, Ben L’Oncle Soul n’a cessé de se réinventer. De ses premiers succès à des projets plus personnels comme Red Mango ou Is It You?, il trace une route entre exploration musicale et liberté créative, portée par son label Enchanté. En 2025, il revient avec Sad Generation, un album audacieux mêlant groove, sincérité et un retour assumé aux influences R&B des années 90.

Avec Sad Generation, Ben signe un retour audacieux et profondément personnel, une expérience musicale à ne pas manquer pour le final de cette 39e édition du Tourcoing Jazz Festival !

Théâtre municipal Raymond Devos, Tourcoing

Ouverture des portes : 19h30 – Début du concert : 20h30

Tarifs : 10 à 35€

Crédit photo : Guillaume Landry

Bar et petite restauration sur place dès 19h30

Guillaume Landry