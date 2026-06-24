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Ben Mazué LDLC Arena Décines-Charpieu

Ben Mazué LDLC Arena Décines-Charpieu jeudi 26 novembre 2026.

Lieu
LDLC Arena
Adresse
5 Avenue Simone Veil
Ville
69150 Décines-Charpieu
Département
Rhône
Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
45 45

Décines-Charpieu

Ben Mazué

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26

Date(s) :
2026-11-26

Après une tournée triomphale de 30 théâtres et 20 Zénith complets, Ben Mazué annonce une nouvelle série de concerts pour faire durer l’émotion. Place aux prolongations à la LDLC Arena le 26 novembre 2026 !
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LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

After a triumphant tour of 30 sold-out theater shows and 20 sold-out Zenith concerts, Ben Mazé has announced a new concert series to keep the excitement going. Get ready for an encore at the LDLC Arena on November 26, 2026!

L’événement Ben Mazué Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-06-24 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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