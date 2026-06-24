Ben Mazué LDLC Arena Décines-Charpieu
Ben Mazué LDLC Arena Décines-Charpieu jeudi 26 novembre 2026.
Décines-Charpieu
Ben Mazué
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-26
Après une tournée triomphale de 30 théâtres et 20 Zénith complets, Ben Mazué annonce une nouvelle série de concerts pour faire durer l’émotion. Place aux prolongations à la LDLC Arena le 26 novembre 2026 !
.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After a triumphant tour of 30 sold-out theater shows and 20 sold-out Zenith concerts, Ben Mazé has announced a new concert series to keep the excitement going. Get ready for an encore at the LDLC Arena on November 26, 2026!
L’événement Ben Mazué Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-06-24 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
À voir aussi à Decines Charpieu (Rhône)
- LES 5 SENS DE BONHOMME DE COULEURS THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu 7 juillet 2026
- BURNING SPEAR STEEL PULSE FIDUCIAL Astéria Decines Charpieu 7 juillet 2026
- One Republic LDLC Arena Décines-Charpieu 7 juillet 2026
- PARIS COMEDY HOLIDAY THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu 10 juillet 2026
- ON NE DIVORCE PLUS THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu 11 juillet 2026