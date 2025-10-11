Ben Mazue Le Colisée Lens

Ben Mazue Le Colisée Lens samedi 11 octobre 2025.

Ben Mazue Le Colisée

12 rue de Paris Lens Pas-de-Calais

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Après le succès du Paradis Tour, Ben Mazué revient sur scène avec un nouveau spectacle très attendu.

Deux ans après avoir remporté la Victoire de la Musique du meilleur concert en 2022, Ben Mazué revient en 2025 avec un tout nouveau spectacle. Entre poésie, émotion et engagement, l’artiste continue de toucher son public avec des textes profonds et une présence scénique unique. Ce concert promet un moment suspendu, à la croisée de la chanson française et de l’intime. .

12 rue de Paris Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 08 18 billetterie@mairie-lens.fr

English :

After the success of his Paradis Tour, Ben Mazué returns to the stage with a highly-anticipated new show.

German :

Nach dem Erfolg der Paradis Tour kehrt Ben Mazué mit einer neuen, mit Spannung erwarteten Show auf die Bühne zurück.

Italiano :

Dopo il successo del Paradis Tour, Ben Mazué torna in scena con un nuovo attesissimo spettacolo.

Espanol :

Tras el éxito de la gira Paradis, Ben Mazué vuelve a los escenarios con un nuevo espectáculo muy esperado.

