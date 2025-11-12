BEN MAZUE – PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg
BEN MAZUE – PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg mercredi 12 novembre 2025.
BEN MAZUE Début : 2025-11-12 à 20:00. Tarif : – euros.
Ben Mazué – Tournée des théâtres 2025Un peu plus de 2 ans après la fin du Paradis Tour, Victoire de la Musique du meilleur concert en 2022, Ben Mazué revient avec un tout nouveau spectacle en 2025.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME PLACE DE BORDEAUX – WACKEN 67000 Strasbourg 67