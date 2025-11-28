BEN MAZUÉ LE GRENAT Perpignan

BEN MAZUÉ

BEN MAZUÉ LE GRENAT Perpignan vendredi 28 novembre 2025.

BEN MAZUÉ

LE GRENAT Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 18.5 – 18.5 – 37

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Théâtre de l’Archipel Le Grenat -28 novembre 20h30
  .

LE GRENAT Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@elmediator.org

English :

? Théâtre de l’Archipel Le Grenat November 28 8:30pm

German :

? Théâtre de l’Archipel Le Grenat -28. November 20:30 Uhr

Italiano :

? Théâtre de l’Archipel Le Grenat 28 novembre 20.30

Espanol :

? Théâtre de l’Archipel Le Grenat -28 de noviembre 20.30 h

L’événement BEN MAZUÉ Perpignan a été mis à jour le 2025-09-01 par PERPIGNAN TOURISME