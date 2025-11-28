BEN MAZUÉ LE GRENAT Perpignan
BEN MAZUÉ LE GRENAT Perpignan vendredi 28 novembre 2025.
BEN MAZUÉ
LE GRENAT Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 18.5 – 18.5 – 37
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Théâtre de l’Archipel Le Grenat -28 novembre 20h30
LE GRENAT Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org
English :
? Théâtre de l’Archipel Le Grenat November 28 8:30pm
German :
? Théâtre de l’Archipel Le Grenat -28. November 20:30 Uhr
Italiano :
? Théâtre de l’Archipel Le Grenat 28 novembre 20.30
Espanol :
? Théâtre de l’Archipel Le Grenat -28 de noviembre 20.30 h
