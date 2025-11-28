BEN MAZUÉ THEATRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
BEN MAZUÉ THEATRE DE L’ARCHIPEL Perpignan vendredi 28 novembre 2025.
BEN MAZUÉ THEATRE DE L’ARCHIPEL
Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 18.5 – 18.5 – 37
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Théâtre de l’Archipel Ben Mazué 28 novembre 20h30 — Le Grenat
Famille
Chanson Française
Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
English :
Théâtre de l’Archipel Ben Mazué November 28 8:30pm ? Le Grenat
Family
Chanson Française
German :
Théâtre de l’Archipel Ben Mazué 28. November 20:30 Uhr ? Der Granat
Familie
Französisches Chanson
Italiano :
Théâtre de l’Archipel Ben Mazué 28 novembre 20.30 ? Le Grenat
Famiglia
Chanson francese
Espanol :
Théâtre de l’Archipel Ben Mazué 28 de noviembre 20h30 ? Le Grenat
Familia
Canción francesa
