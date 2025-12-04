Ben Mazué place Aletti Vichy

Ben Mazué place Aletti Vichy jeudi 4 décembre 2025.

Ben Mazué

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 21:15:00

2025-12-04

Plus de deux ans après le triomphe du Paradis Tour, sacré Victoire de la Musique du meilleur concert 2022, Ben Mazué revient avec un tout nouveau show en 2025.

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

English :

More than two years after the triumph of the Paradis Tour, which won the Victoire de la Musique award for Best Concert 2022, Ben Mazué returns with an all-new show in 2025.

German :

Mehr als zwei Jahre nach dem Triumph der Paradis Tour, die mit dem Victoire de la Musique für das beste Konzert 2022 ausgezeichnet wurde, kehrt Ben Mazué mit einer völlig neuen Show ins Jahr 2025 zurück.

Italiano :

A più di due anni dal trionfo del Paradis Tour, che ha vinto il premio Victoire de la Musique per il miglior concerto del 2022, Ben Mazué torna con un nuovo spettacolo nel 2025.

Espanol :

Más de dos años después del triunfo de la Gira Paradis, galardonada con el premio Victoire de la Musique al Mejor Concierto 2022, Ben Mazué regresa con un espectáculo inédito en 2025.

