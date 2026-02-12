Ben Nouveau spectacle La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Ben Nouveau spectacle

Vendredi 10 avril 2026 de 21h à 22h15.

Samedi 11 avril 2026 de 21h à 22h15. La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour 5 Rue Fontaine d'Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-04-10 21:00:00

fin : 2026-04-11 22:15:00

2026-04-10 2026-04-11

4e spectacle solo.

Pourquoi ma belle-mère n’a pas l’air très inquiète par la pollution mais panique à l’idée d’encrasser sa machine Nespresso ?



Pourquoi chaque année, des chasseurs tuent des cyclistes et non pas l’inverse ?



Pourquoi dire agriculture biologique pour parler de quelque chose qui devrait s’appeler simplement agriculture ?



Est-ce que Patrick Sébastien ferait un bon ministre de la culture ?



Est-il encore possible de faire rire les gens dans une époque où à peu près tout donne envie de crever dans un Air Fryer ?



Réponse dans mon nouveau spectacle, let’s go ! .

13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

4th solo show.

