Informations pratiques

Alençon

BEN PHILOSOPHE AMATEUR

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 21:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

4 ème spectacle solo.

Pourquoi ma belle-mère n’a pas l’air très inquiète par la pollution mais panique à l’idée d’encrasser sa machine Nespresso ?

Pourquoi chaque année, des chasseurs tuent des cyclistes et non pas l’inverse ?

Pourquoi dire agriculture biologique pour parler de quelque chose qui devrait s’appeler simplement agriculture ?

Est-ce que Patrick Sébastien ferait un bon ministre de la culture ?

Est-il encore possible de faire rire les gens dans une époque où à peu près tout donne envie de crever dans un Air Fryer ?

Réponse dans mon nouveau spectacle, let’s go !

Ouverture des portes à 19h

Restauration possible sur place

ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02

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English : BEN PHILOSOPHE AMATEUR

L’événement BEN PHILOSOPHE AMATEUR Alençon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CUA ALENCON