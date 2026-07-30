BEN PHILOSOPHE AMATEUR Alençon
vendredi 23 octobre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
BEN PHILOSOPHE AMATEUR
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 21:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
4 ème spectacle solo.
Pourquoi ma belle-mère n’a pas l’air très inquiète par la pollution mais panique à l’idée d’encrasser sa machine Nespresso ?
Pourquoi chaque année, des chasseurs tuent des cyclistes et non pas l’inverse ?
Pourquoi dire agriculture biologique pour parler de quelque chose qui devrait s’appeler simplement agriculture ?
Est-ce que Patrick Sébastien ferait un bon ministre de la culture ?
Est-il encore possible de faire rire les gens dans une époque où à peu près tout donne envie de crever dans un Air Fryer ?
Réponse dans mon nouveau spectacle, let’s go !
Ouverture des portes à 19h
Restauration possible sur place
ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02
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English : BEN PHILOSOPHE AMATEUR
L’événement BEN PHILOSOPHE AMATEUR Alençon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CUA ALENCON
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