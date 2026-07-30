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AGENDA · Alençon

BEN PHILOSOPHE AMATEUR Alençon

vendredi 23 octobre 2026 · Alençon

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
61000 Alençon
Département
Orne
Tarif

Alençon

BEN PHILOSOPHE AMATEUR

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 21:00:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

4 ème spectacle solo.
Pourquoi ma belle-mère n’a pas l’air très inquiète par la pollution mais panique à l’idée d’encrasser sa machine Nespresso ?
Pourquoi chaque année, des chasseurs tuent des cyclistes et non pas l’inverse ?
Pourquoi dire agriculture biologique pour parler de quelque chose qui devrait s’appeler simplement agriculture ?
Est-ce que Patrick Sébastien ferait un bon ministre de la culture ?
Est-il encore possible de faire rire les gens dans une époque où à peu près tout donne envie de crever dans un Air Fryer ?
Réponse dans mon nouveau spectacle, let’s go !

Ouverture des portes à 19h
Restauration possible sur place

ZA Le Chêne 72610 Arçonnay   .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02 

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English : BEN PHILOSOPHE AMATEUR

L’événement BEN PHILOSOPHE AMATEUR Alençon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CUA ALENCON

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