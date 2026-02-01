Ben Philosophe amateur | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Ben Philosophe amateur | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand vendredi 13 février 2026.
Ben Philosophe amateur | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13 21:50:00
Date(s) :
2026-02-13
Pourquoi ma belle-mère n’a pas l’air très inquiète par la pollution mais panique à l’idée d’encrasser sa machine Nespresso ?
.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Why does my mother-in-law not seem very concerned about pollution but panics at the thought of clogging her Nespresso machine?
L’événement Ben Philosophe amateur | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-06 par Clermont Auvergne Volcans