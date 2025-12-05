Ben Ricour Écuries de Baroja Anglet

Ben Ricour

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Doué d’un talent inné dès le plus jeune âge, Ben Ricour, également doté d’une belle voix et d’un beau jeu de guitare, dispose d’atouts majeurs pour illuminer les scènes et conquérir ses fans. Sa passion pour le folk date de l’époque de sa rencontre avec le compositeur Pierre Grillet avec lequel il collabore à l’écriture d’un premier album acoustique L’aventure , sorti en 2005. Son répertoire s’enrichit en s’inspirant de Souchon ou de Bashung et, en 2007, il sort un deuxième album Ton image d’un style plus rock.

Ben Ricour collabore également avec divers chanteurs (Florent Pagny, Olivia Ruiz) et fait la première partie des spectacles de Véronique Sanson, Marc Lavoine, Vanessa Paradis, James Blunt, Tryo ou encore Sinclair.

Virtuose de la guitare, ce musicien démontre sa multiplicité instrumentale en taquinant aussi le sampler et le cajon. .

