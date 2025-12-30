BEN RICOUR EN CONCERT LE SOLO – PARIS Paris

BEN RICOUR EN CONCERT Début : 2026-01-28 à 20:30. Tarif : – euros.

BEN RICOURBEN revient se produire chez nous pour la 3eme fois et pour notre plus grand plaisir il a choisi « la maison » du SOLO pour vous présenter en avant première « Tant qu’il y aura des gens… son nouvel album à paraitre en 2026Et pour l’occasion il sera accompagné par sebastien Collinet au piano avec qui il collabore sur ce nouvel opusSeul en scène , Ben nous chante sa Folk song percussive et poétique dont lui seul a le secret.Toujours guitare voix , avec les ustensiles propres à sa cuisine (cajon au pied nu gauche et sampleur à la basket droite )Rendez vous à ne pas manquer pour bien commencer l’année Le 28 janvier 2026 à 20H

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75