Ben Shemie 360° Deuxième Ellipse Les Quinconces Le Mans
Ben Shemie 360° Deuxième Ellipse Les Quinconces Le Mans samedi 24 janvier 2026.
Ben Shemie 360° Deuxième Ellipse
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
Début : 2026-01-24 16:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Dans le cadre de Le Mans Sonore
Le Gyrophone, du collectif Cie Atelier de papier, est un dispositif de spatialisation sonore mécanique qui diffuse à 360°. Composé de 12 haut-parleurs fixés à un axe rotatif, cet objet est pensé comme un instrument de musique à part entière. En immersion, le public découvre une composition qu’il entend derrière lui à des vitesses variées.
Pour ce dispositif, le musicien canadien Ben Shemie, leader charismatique du groupe art-rock Suuns et compositeur curieux cherchant inlassablement des expériences conceptuelles novatrices, a imaginé un projet autour des phénomènes naturels aquatiques. Montées des eaux, pluviométrie… la musique générative de Ben Shemie évolue en direct. .
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
English :
As part of Le Mans Sonore
German :
Im Rahmen von Le Mans Sonore
Italiano :
Nell’ambito di Le Mans Sonore
Espanol :
En el marco de Le Mans Sonore
