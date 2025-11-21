Ben Shemie 360° Deuxième Ellipse Les Quinconces Le Mans

Ben Shemie 360° Deuxième Ellipse

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre de Le Mans Sonore

Le Gyrophone, du collectif Cie Atelier de papier, est un dispositif de spatialisation sonore mécanique qui diffuse à 360°. Composé de 12 haut-parleurs fixés à un axe rotatif, cet objet est pensé comme un instrument de musique à part entière. En immersion, le public découvre une composition qu’il entend derrière lui à des vitesses variées.

Pour ce dispositif, le musicien canadien Ben Shemie, leader charismatique du groupe art-rock Suuns et compositeur curieux cherchant inlassablement des expériences conceptuelles novatrices, a imaginé un projet autour des phénomènes naturels aquatiques. Montées des eaux, pluviométrie… la musique générative de Ben Shemie évolue en direct. .

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

English :

As part of Le Mans Sonore

German :

Im Rahmen von Le Mans Sonore

Italiano :

Nell’ambito di Le Mans Sonore

Espanol :

En el marco de Le Mans Sonore

L’événement Ben Shemie 360° Deuxième Ellipse Le Mans a été mis à jour le 2025-11-21 par CDT72