Ben Vince + We Use Cookies + Empty Mass Ateliers de Bitche Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 20:00 –

Gratuit : non environ 5 € Tout public

Ben Vince (club music lysergique / looping impro – Londres) : Ben Vince est un compositeur-interprète reconnu pour ses explorations live-looping improvisées, pour ses techniques inventives qui lui permettent de créer des rythmes, textures et ambiances nouvelles et qui transcendent les limites apparentes de son instrument de prédilection, le saxophone. Son nouvel album, « Street Druid », fusionne sonorités acoustiques, manipulées et électroniques, avec des rythmiques bien plus présentes qu’auparavant : sax, synthé, voix, guitares et boîte à rythmes donnent vie à un son à la fois tendre, sauvage et psyché à souhait qui s’affranchit des genres et des catégories. We Use Cookies (electro noise brute – Paris) : Solo live électronique de Simon Henocq, We Use Cookies façonne une réalité sonore à la fois rugueuse et captivante. Le son devient une matière brute, vivante et indomptée, explorant les tensions entre chaos et contrôle, pulsations électro-noise et ruptures radicales. Empty Mass (paysage sonore industriel – Nantes) : Projet de l’artiste polymorphe Nicolas Comte, Empty Mass mêle un univers très imagé, au croisement du rock et de l’électro. Le dernier travail d’Empty Mass, « Spire », creuse dans la tension de paysages sonores minimalistes où des sonorités industrielles et ambient s’entremêlent efficacement. Le corps du musicien se fond avec celui de sa guitare, les vibrations de cette nouvelle créature mi-humain mi-instrument sont captées et traitées par un ordinateur qui devient le maître du jeu.

Ateliers de Bitche Centre-ville Nantes 44000

