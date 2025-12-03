BENABAR – LA CABANE Toulouse

BENABAR Début : 2026-04-26 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON et CARAMBA CULTURE LIVE présentent BENABAR« Bénabar revient !Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies ordinaires, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française. Son onzième album studio paraîtra à l’hiver 2026. Après le premier extrait lumineux « Elles dansent », inspiré par sa fille, Bénabar dévoile le 2? single « Reste t il du bonheur », un duo avec Pascal Obispo, où perce la nostalgie d’un bonheur égaré. Deux morceaux qui donnent déjà le ton d’un album à la fois intime et festif.2025 marquera aussi les 20 ans de Reprise des négociations, album emblématique dont est tiré l’inoubliable « Le dîner ».Un anniversaire symbolique qui viendra résonner au cœur de cette tournée très attendue, entre titres inédits et retrouvailles avec un répertoire riche en émotions, en humour et en humanité. » Contact PMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31