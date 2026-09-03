Informations pratiques

La Souterraine

Bénabar

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:30:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

En 1997, la chanson française ouvre grand ses portes à l’univers faussement désabusé de Bénabar qui chante, avec une familiarité ironique et tendre, les petits soucis existentiels et les gros tracas quotidiens. Ses chansons sont autant de courts-métrages musicaux, narrant aussi bien un anniversaire pluvieux en Bretagne que la première leçon de vélo sans roulettes ou encore les tribulations d’une fanfare municipale . En 2026, sort son onzième album studio : Le Soleil des Absents. À la fois intime et festif, c’est un florilège de titres lumineux à l’instar d’un « Elles dansent », inspiré par sa fille ou encore du 2ème single « Reste‑t‑il du bonheur ». 2025 a marqué les 20 ans de Reprise des négociations, album emblématique dont est tiré l’inoubliable « Le dîner ». Un anniversaire symbolique qui viendra résonner au cœur de cette tournée très attendue, entre titres inédits et retrouvailles.. .

1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

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English : Bénabar

L’événement Bénabar La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien