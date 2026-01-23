BENABAR LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse
BENABAR LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse dimanche 26 avril 2026.
BENABAR
LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 43 – 43 – 48 EUR
43
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 19:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Bénabar revient ! Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies ordinaires.
Titres inédits et retrouvailles Bénabar nous prépare un répertoire riche en émotions, en humour et en humanité. 43 .
LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bénabar is back! A singer-songwriter with a mischievous pen and a tender look at our ordinary lives.
L’événement BENABAR Toulouse a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE