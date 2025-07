« Benda Bilili ! » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

« Benda Bilili ! » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche vendredi 13 mars 2026.

« Benda Bilili ! » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Documentaire musical de Renaud Barret et Florent de la Tullaye.

En 2002, les documentaristes Renaud Barret et Florent de la Tullaye rencontre dans les rues

de Kinshasa, le groupe STAFF BENDA BILILI composé pour moitié de musiciens paraplégiques.

Enthousiasmés par la musique de ces éclopés flamboyants aux guitares monocordes, ils s’improvisent producteurs et leur proposent d’enregistrer un disque. Commence alors une

fabuleuse odyssée, du zoo miteux de Kinshasa aux scènes des plus grands festivals d’Europe.

L’histoire se tisse sous nos yeux. À mille lieues des clichés sur l’Afrique maudite, ce documentaire dégage une énergie galvanisante.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Cartes d’adhésions en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche (40€ pour 12 séances & 25€ pur 5 séances gratuit pour les moins de 16 ans).

Documentaire musical de Renaud Barret et Florent de la Tullaye.

En 2002, les documentaristes Renaud Barret et Florent de la Tullaye rencontre dans les rues

de Kinshasa, le groupe STAFF BENDA BILILI composé pour moitié de musiciens paraplégiques.

Enthousiasmés par la musique de ces éclopés flamboyants aux guitares monocordes, ils s’improvisent producteurs et leur proposent d’enregistrer un disque. Commence alors une

fabuleuse odyssée, du zoo miteux de Kinshasa aux scènes des plus grands festivals d’Europe.

L’histoire se tisse sous nos yeux. À mille lieues des clichés sur l’Afrique maudite, ce documentaire dégage une énergie galvanisante.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Cartes d’adhésions en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche (40€ pour 12 séances & 25€ pur 5 séances gratuit pour les moins de 16 ans). .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

English : « Benda Bilili ! » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

Music documentary by Renaud Barret and Florent de la Tullaye.

In 2002, documentary filmmakers Renaud Barret and Florent de la Tullaye met the STAFF BENDA BILILI group

sTAFF BENDA BILILI, half of whom are paraplegic musicians.

Enthralled by the music of these flamboyant cripples with their monochordal guitars, they improvise as producers and offer to record an album. And so begins a

odyssey begins, from the dingy zoo of Kinshasa to the stages of Europe?s biggest festivals.

The story unfolds before our very eyes. A world away from clichés about cursed Africa, this documentary exudes a galvanizing energy.

Practical: at Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire, Rémalard.

Membership cards on sale at the Office de Tourisme C?ur du Perche (40? for 12 sessions & 25? for 5 sessions ? free for under 16s).

German :

Musikdokumentarfilm von Renaud Barret und Florent de la Tullaye.

Im Jahr 2002 treffen die Dokumentarfilmer Renaud Barret und Florent de la Tullaye in den Straßen von Kinshasa auf eine Gruppe von Menschen, die sich für die Musik interessieren

von Kinshasa die Gruppe STAFF BENDA BILILI, die zur Hälfte aus querschnittsgelähmten Musikern besteht.

Begeistert von der Musik dieser flamboyanten Krüppel mit ihren monochordalen Gitarren, improvisierten sie sich als Produzenten und schlugen ihnen vor, eine Platte aufzunehmen. Es beginnt eine

eine fabelhafte Odyssee, vom schäbigen Zoo in Kinshasa bis zu den größten Festivals in Europa.

Die Geschichte wird vor unseren Augen gesponnen. Dieser Dokumentarfilm ist weit entfernt von den Klischees über das verfluchte Afrika und strahlt eine mitreißende Energie aus.

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

Mitgliedskarten sind im Office de Tourisme C?ur du Perche erhältlich (40? für 12 Sitzungen & 25? für 5 Sitzungen ? kostenlos für Kinder unter 16 Jahren).

Italiano :

Documentario musicale di Renaud Barret e Florent de la Tullaye.

Nel 2002, i documentaristi Renaud Barret e Florent de la Tullaye hanno incontrato il gruppo STAFF BENDA BILILI per le strade di Kinshasa

sTAFF BENDA BILILI, metà dei quali sono musicisti paraplegici.

Incuriositi dalla musica di questi paraplegici sgargianti con le loro chitarre monocordi, si sono improvvisati produttori e si sono offerti di registrare un album. E così iniziò un

inizia, dallo squallido zoo di Kinshasa ai palchi dei più grandi festival europei.

La storia si svolge sotto i nostri occhi. Lontano dai cliché del passato maledetto dell’Africa, questo documentario emana un’energia galvanizzante.

Pratica: presso l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire a Rémalard.

Le tessere di abbonamento sono in vendita presso l’Office de Tourisme C’ur du Perche (40? per 12 proiezioni e 25? per 5 proiezioni, gratis per i minori di 16 anni).

Espanol :

Documental musical de Renaud Barret y Florent de la Tullaye.

En 2002, los documentalistas Renaud Barret y Florent de la Tullaye conocieron al grupo STAFF BENDA BILILI en las calles de Kinshasa

sTAFF BENDA BILILI, la mitad de los cuales son músicos parapléjicos.

Embelesados por la música de estos extravagantes parapléjicos con sus guitarras monocordes, improvisaron como productores y se ofrecieron a grabar un álbum. Y así empezó un

desde el mugriento zoo de Kinshasa hasta los escenarios de los mayores festivales de Europa.

La historia se desarrolla ante nuestros ojos. Un mundo alejado de los tópicos del pasado maldito de África, este documental desprende una energía galvanizadora.

Práctico: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire en Rémalard.

Venta de carnés de socio en la Oficina de Turismo de Cœur du Perche (40 ¤ por 12 proyecciones y 25 ¤ por 5 proyecciones, gratis para menores de 16 años).

L’événement « Benda Bilili ! » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-07-21 par OT CdC Coeur du Perche