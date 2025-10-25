Benedetto et Farina débarquent au Bistrot Braisé Bistrot Braisé Arles

Benedetto et Farina débarquent au Bistrot Braisé Bistrot Braisé Arles samedi 25 octobre 2025.

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 20h. Bistrot Braisé Av de la libération Arles Bouches-du-Rhône

2025-10-25 20:00:00

Préparez-vous pour une soirée qui s’annonce bouillante !

Au programme DJ set, planches à partager, viandes grillées & bières !

Entrée gratuite, mais les places sont limitées…

Réservez vite votre table ou votre mange-debout (intérieur ou extérieur).

Ambiance garantie, on s’occupe du reste ! .

Bistrot Braisé Av de la libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 61 45 97 71

English :

Get ready for what promises to be a boiling hot evening!

German :

Bereiten Sie sich auf einen Abend vor, der kochend heiß sein wird!

Italiano :

Preparatevi a quella che si preannuncia una serata emozionante!

Espanol :

Prepárese para lo que promete ser una velada emocionante.

