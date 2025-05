Bénédicte Bousquet dans D’école et Moi – Saint-Riquier, 23 mai 2025 20:30, Saint-Riquier.

Somme

Bénédicte Bousquet dans D’école et Moi 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier Somme

Vous ne verrez plus jamais les instits de maternelle de la même façon.

Une maîtresse d’école pas comme les autres ! Enseignante depuis 21 ans, elle a 2 ou 3 trucs à vous révéler sur ce qui se passe dans une classe quand les parents sont partis !

Pétillante, tendre et sans complexe, entre fous rires et émotions, douceur et corrosion, elle revisite l’univers de votre enfance en sketches et en chansons. Mais pas que !

C’est aussi une maman speed, hyperactive et déjantée, une femme d’aujourd’hui qui n’a pas peur de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, dans laquelle chacun se reconnaîtra !

De phrases improbables en situations ubuesques, elle vous fera décoller… de rire ! .

1 Rue des Écoles des Filles

Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France

