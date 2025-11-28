Bénédicte Bousquet en spectacle Destino Rue du Kilomètre 400 Mâcon
Début : 2026-01-31 20:00:00
La maîtresse pas comme les autres revient secouer l’école avec son nouveau spectacle !
Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; elle navigue à vue entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants ! Elle en profite pour régler quelques comptes avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien ! Bienveillant mais caustique, découvrez ce one-woman-show… hors classe !
