Bénédicte Bousquet en spectacle Destino Rue du Kilomètre 400 Mâcon

Bénédicte Bousquet en spectacle Destino

Rue du Kilomètre 400 DESTINO Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La maîtresse pas comme les autres revient secouer l’école avec son nouveau spectacle !

Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; elle navigue à vue entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants ! Elle en profite pour régler quelques comptes avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien ! Bienveillant mais caustique, découvrez ce one-woman-show… hors classe !

A retrouver sur la scène du Destino. .

Rue du Kilomètre 400 DESTINO Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Bénédicte Bousquet en spectacle Destino

L’événement Bénédicte Bousquet en spectacle Destino Mâcon a été mis à jour le 2025-11-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)